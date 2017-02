Crowdfunding voor nieuw thuis Nina

Door Monique Groenewoud

In Culemborg ontmoet ik Nina van Vlerken en haar moeder Sonja Bracke. Nina is 21, maar zal nooit zijn als de meeste 21-jarigen. Ze heeft het zeldzame Marshall Smith syndroom.

CULEMBORG - Nina kijkt eerst de kat uit de boom en zegt niets. Wanneer haar moeder en ik plaatsnemen aan de keukentafel klimt ze bij haar moeder op schoot, om even later voluit te kletsen, waarbij ze ook lichamelijk contact niet schroomt. Een bijzondere jongedame.

Bracke: "Pas toen Nina 4 jaar was werd duidelijk wat er met haar aan de hand was. Nina heeft een botgroeistoornis en daardoor heeft ze veel motorische beperkingen en ademhalingsproblemen. Ook is ze verstandelijk beperkt". Nina kan niet zonder hulp lopen en beweegt met een speciale rollator door de kamer, die helemaal op haar is ingericht.

"Nina zal, door haar ziekte, steeds verder achteruit gaan en in een rolstoel belanden". Medisch kan er niets aan haar situatie verbeterd worden. Om achteruitgang te vertragen en haar spieren in conditie gehouden gaat Nina naar fitness en fietst ze regelmatig. Bracke: "Veel mensen zullen Nina daar van kennen. Ze zwaait naar iedereen en ontlokt zo vrijwel altijd een reactie. Door haar te zien leren mensen dat het leven niet perfect is. Nina laat zien dat ze, zoals ze is, op haar manier van waarde is. Zij heeft ons leven veranderd. Leven gaat niet over geld en macht. Het gaat om liefde, zorg en aandacht voor elkaar."

24-uurs zorg heeft Nina de rest van haar leven nodig en haar ouders kunnen die niet eindeloos geven. "Nina moet een eigen leven kunnen opbouwen en als we daar te lang mee wachten kan ze niet meer wennen." Vader Karel van Vlerken en Bracke zijn op zoek gegaan naar de beste plek voor Nina. "Door haar ademhalingsproblemen vraagt Nina, vooral 's nachts, om speciale zorg. In 2013 lazen we over Stichting SlowCare. Hier draait het om warme, menslievende 24-uurs zorg dichtbij en dat willen voor onze dochter."

In Oss realiseert SlowCare in voormalige basisschool de Elzeneind een kleinschalige woon- en dagbestedingsplek voor mensen met een (ernstige meervoudige) beperking, het Elzeneindhuis. Om zo veel mogelijk zorggelden aan zorg te kunnen besteden willen ze duurzaam verbouwen. Daar is geld voor nodig. De provincie en een stichting financieren een groot deel. Toch moet er nog minimaal 450.000 euro bijeengebracht worden. Daarvan is 270.000 euro inmiddels toegezegd. "We hebben tot 1 maart om het resterende bedrag bijeen te brengen. Dat proberen we via crowdfunding te doen." Meedoen met een donatie of lening? Ga naar https://crowdaboutnow.nl/elzeneindhuis of neem contact op via bouwmeeaanhetelzeneindhuis@gmail.com