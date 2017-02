Hope4life ontbijtrun in Deil voor goede doel

Zondagmorgen 19 februari is de jaarlijkse ontbijtrun in Deil voor het goede doel. Om 9.00 uur klinkt het startschot en na afloop staat er voor de deelnemers een lekker ontbijt klaar bij gasterij 'De Os en het Paard'. Vanaf 8.15 uur kunnen deelnemers zich bij de gasterij aan de Deilsedijk 73-75 in Deil inschrijven voor 5 of 10 kilometer hardlopen. Een ronde van 5 kilometer wandelen is ook mogelijk.

DEIL - Deelnemers betalen 15 euro inschrijfgeld, dit is inclusief ontbijt, dat geheel ten goede komt aan kankeronderzoek. Deelnemers hebben een leuke, sportieve ochtend en ze steunen het goede doel. Daarnaast zijn er betrokken bedrijven uit de regio die sponsoren om dit evenement te kunnen organiseren.

Samen met een groep van 30 vrijwilligers, is ook Mathieu Goedhart dit jaar weer een van de organisatoren van het sportieve evenement. Hij weet als geen ander hoe ontzettend belangrijk geld voor onderzoek is.

Mathieu: "Vorig jaar haalden we met elkaar een prachtig bedrag op voor onderzoek in het Erasmus MC naar de Amerikaanse behandeling van goede vriend Danny van Brenk met de leverpomp. We wilden er met het met het geld mede voor zorgen dat deze behandeling ook in Nederland mogelijk zou zijn voor andere patiënten. Dat is gelukt. Dit jaar zullen de eerste patiënten in het Erasmus MC dezelfde leverpomp als Danny krijgen. Deze editie zal de opbrengst meegaan naar Frankrijk, waar ik en sportvriend Stefan Uebersezig gaan deelnemen aan het evenement Alpe d'HuZes. Ik ervaar zelf dat vanuit deze opbrengst hele belangrijke onderzoeken worden gefinancierd in de strijd tegen kanker."

Meedoen

Lopers, wandelaars, supporters en andere belangstellenden zijn zondagmorgen 19 februari van harte welkom in Deil. De inschrijving gebeurt ter plaatse, aanmelding via de Facebook pagina www.facebook.com/ontbijtrun