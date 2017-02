Fietsclub 't Versnellertje houdt Zuid-Veluwe tocht

OCHTEN - Fietsclub 't Versnellertje houdt zaterdag 25 februari haar jaarlijkse wielertocht: de Zuid Veluwe tocht van 100 kilometer.

De tocht gaat over de Veluwe en een stukje heuvelrug. Bij Doorwerth wordt de Italiaanseweg meegepikt en wat anderen klimmertjes, om daar weer verder te gaan richting Otterlo waar een rustpunt wordt gehouden. Na de rust gaat de tocht wat vlakker richting Rhenen, over de Rijn richting Dodewaard.

Inschrijven kan tot vrijdagavond 20.00 uur en op zaterdag bij de start.

De start is vanaf 09.00 tot 10.00 uur bij de Dodewaardse IJsclub in Dodewaard. Te bereiken door op de A15 afslag 36 richting Dodewaard te nemen. Informatie via www.het-versnellertje.nl of via tel. 0344-641886 of 06-13551558.