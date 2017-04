Oud-Culemborgse rent de Marathon Rotterdam tegen trombose

Geneeskundestudente Willemijn vocht vorig jaar rond deze tijd voor haar leven. De 21-jarige oud-Culemborgse kreeg een hevige pijn in haar lies, dat bleek een grote bloedprop die de ader tussen haar knie en navel afsloot. Ook de aderen naar haar longen zaten vol bloedproppen. Willemijn zal de rest van haar leven antistollingsmiddelen moeten slikken om een volgende trombose te voorkomen. Op zondag 9 april rent ze samen met haar hardloopteam Bloedstrijders de Marathon Rotterdam. Haar doel: meer bekendheid voor trombose en zoveel mogelijk geld inzamelen voor het onderzoek naar trombose!

REGIO - De grootste onbekende aandoening Bij trombose blokkeert een stolsel de bloedstroom in een ader of slagader. Dit kan in elk bloedvat in het lichaam gebeuren. Per dag krijgen ruim 300 mensen een trombose: dit kan leiden tot veel pijn in een arm of been, maar ook tot een longembolie, hart- of herseninfarct. Het is een levensbedreigende aandoening: per dag overlijden er ongeveer 45 mensen aan trombose. Antistollingsmiddelen ('bloedverdunners') zorgen ervoor dat een stolsel in een bloedvat niet groter wordt en dat er geen nieuwe stolsels in het bloed ontstaan. Tegelijk geven dit soort medicijnen een hoger risico op bloedingen. Ruim twee miljoen mensen in Nederland slikken, net als Willemijn, antistollingsmiddelen.

Hardloopteam Bloedstrijders

Willemijn is na haar trombose fanatiek gaan hardlopen. In juni 2016 heeft ze Bloedstrijders opgericht, een hardloopteam met 40 vrienden en studiegenoten. De Bloedstrijders vragen aandacht voor trombose en zamelen geld in voor de Trombosestichting. Op 9 juni rennen de Bloedstrijders de Marathon Rotterdam. Willemijn: "Als jonge chronische trombosepatiënt weet ik hoe ernstig trombose kan zijn en wat voor impact het kan hebben op je leven. Hardlopen heeft mij heel erg geholpen bij het verwerken van de klap toen ik te horen kreeg dat ik vanaf nu voor de rest van mijn leven aan de medicatie zal moeten".

Meer geld voor onderzoek Het verhaal van Willemijn illustreert dat trombose geen kwaaltje is, maar een aandoening die de patiënt een hoge ziektelast kan geven. De Trombosestichting Nederland streeft naar het verminderen van tromboselast, en uiteindelijk naar een leven zonder trombose. We weten echter niet wie wel en wie niet een (nieuwe) trombose zal ontwikkelen. De Trombosestichting wil daarom graag een snelle en eenvoudige test mogelijk maken die kan bepalen of iemand tot een risicogroep voor trombose behoort. Dan kunnen artsen gerichter gaan behandelen. En dan hoeven ook veel minder mensen (langdurig) antistollingsmiddelen te gebruiken.