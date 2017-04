FOTO'S: Geldermalsense Scouting Graaf van Gelre beleeft prachtige Doe Dag

GELDERMALSEN - Scouting Graaf van Gelre Geldermalsen hield zaterdag 8 april de Scouting Doe Dag. Samen met het prachtige lenteweer en de gulle donaties van de Geldermalsense middenstand waren dit de hoofdingrediënten voor een super geslaagd festijn.

Op het terrein van Scouting Graaf van Gelre en de Corsovereniging was het een gezellige drukte. Jong en oud kon zich vermaken met leuke activiteiten of snuffelen tussen de duizenden boeken en oude spullen. Op het terras werd koffie en thee geschonken en kon men er zelfgebakken taart of cake bij kopen. Bestuursleden Léon en Remco hebben de hele dag hamburgers gebakken, gesponsord door Topslager Hol.

Hans van den Heuvel, voorzitter van Scouting Graaf van Gelre: "Het was een topdag!! De de sfeer was geweldig en de opbrengst is meer dan €1500,00!! Dat geld kunnen we goed gebruiken, want in de loods, die de Graaf van Gelre nu ruim een jaar als clubhuis in gebruik heeft, is het sanitair hoognodig toe aan een grondige renovatie. We zullen de komende tijd meer acties houden om de benodigde €30.000,00 bij elkaar te krijgen, maar dit was een mooie start"

De verkoop van de boeken gaat nog even door, op Koningsdag zal Scouting Graaf van Gelre weer present zijn met een boekenkraam.