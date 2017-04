Dit is mijn nieuws: 'Zelf groenten kweken op De Klepper'

Deze week bezoeken we de openbare basisschool De Klepper in Zoelmond. Het is al enkele jaren geleden dat de plaatselijke bevolking zich uitsprak voor het behoud van een eigen dorpsschool. De raad van Buren wilde voor Zoelmond en Beusichem één nieuwe school bouwen. De inwoners van Zoelmond waren daar fel tegen. De raad besloot toch in Zoelmond een nieuwe school te bouwen. Na vier jaar blijkt dat dit een juiste beslissing is geweest.

ZOELMOND - Directrice Marja Moerenhout vertelt: "We hebben een school die in alle opzichten gezond is. Gelukkig geen 'plofklassen' van ruim dertig kinderen. We zijn een kleine dorpsschool en scoren ver boven het landelijk gemiddelde. We worden in het onderwijs een voorbeeld genoemd. Naast dat de nieuwe school De Klepper ruimte biedt aan de 64 kinderen, verdeeld over drie groepen, is in het gebouw Buitenpret gevestigd. Kinderen vanaf twee jaar vormen daar een speel-leergroep. Dan hebben we tussen- en naschoolse opvang, daar komen niet alleen kinderen uit het dorp Zoelmond, maar ook van omliggende. Gelukkig ervaren steeds meer ouders dat de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen, zeker zo goed of beter is dan op grotere scholen. De kinderen krijgen meer aandacht, ze leren meer zelfstandig te werken, leren verantwoordelijkheid te dragen en werken meer samen. We krijgen vanuit het voortgezet onderwijs regelmatig te horen dat leerlingen die hier van school komen, op de grotere scholen zo goed zelfstandig kunnen werken. We maken deel uit van Basis Buren en dat geeft aan een school veel rust. We kunnen daar, net als uit een grote boekenkast, alle informatie en bijstand krijgen als dat nodig is."

Voorzitter van de medezeggenschapsraad, Jolette van der Nette van Stigt: "De Klepper is een school die zich naast onderwijs volop bezig houdt met de natuur. We hebben als motto: 'Natuurlijk! De Klepper, ruimte om te leren'. Naast veel ruimte om te spelen is er een schooltuin en boomgaard. De groente en het fruit dat wordt gekweekt wordt tijdens de oogstperiode door hen zelf verkocht. Er wordt dan een soort marktje gehouden. Met het geld wat wordt ontvangen, worden zaden gekocht. Ze krijgen spelenderwijs les in het zelf kweken van groente. Ze hebben zelf de bloembollen, die nu rond de school in bloei staan, gepoot. In de hal hebben we een broedmachine staan, daar zijn vijftig kuikens uitgebroed. Het is belangrijk dat normen en waarden niet alleen thuis worden bijgebracht, maar ook op school."

