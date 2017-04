anwb geeft verkeersles op jozefschool in culemborg

CULEMBORG – Voor de leerlingen van groep 5 en 6 van de Josefschool was het woensdagmorgen een leerzame morgen.

Enkele docenten van de ANWB Streetwise voor educatieve verkeersles waren naar Culemborg gekomen om de leerlingen te laten maken hoe lang de remweg is van een auto als hij plotseling moet remmen en waar de kinderen op moeten letten. Zelf konden zij het in de praktijk zien hoe de auto van de ANWB bij een snelheid van 50 km per uur tot stilstand kwam. Met deze lessen wil de ANWB de kinderen kennis laten maken dat zij voor een rijdende auto op moeten passen omdat zij niet weten hoe veel meters een auto nodig heeft om tot stilstand te komen.

De kinderen werden goed bijgepraat en gingen met een hoop leermateriaal huiswaarts en nu maar niet zo oversteken voor een rijdende auto.

Zij leerden dit niet alleen in de praktijk op het parkeerterrein van de Steenoven, maar ook in theorie in de gymzaal.

Zij hebben nu ondervonden dat het uitkijken is voor een rijdende auto.