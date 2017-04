brede zorgschool de cambier in tiel is gezond

Op 12 april werd op Brede Zorgschool De Cambier het vignet Gezonde School onthuld door één van de leerlingen. Dit gebeurde tijdens het pleinfeest met als thema ‘Talent’.

TIEL - Met het vignet laat de Cambier zien dat de school structureel werkt aan het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen en medewerkers. Daarbij is er speciale aandacht voor het thema voeding.

Het belang van een Gezonde School

Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Thema voeding

De Cambier heeft speciale aandacht voor het thema voeding. De leerlingen krijgen twee keer per jaar smaaklessen, waarin zij leren wat gezonde voeding is. Ze eten minimaal drie keer week alleen fruit of groente als tussendoortje (EU schoolfruit). Ook wordt het drinken van water of thee zonder suiker gestimuleerd. Verder vraagt de school aan ouders om gezonde traktaties en lunches mee te geven aan hun kinderen. In de nieuwsbrieven staan regelmatig tips en voorbeelden.

Pleinfeest

De onthulling van het vignet Gezonde School gebeurde tijdens het tweejaarlijkse pleinfeest van de school. Het thema was dit jaar ‘Talent’. Alle kinderen lieten zien wat hun talent was door middel van voorstellingen en presentaties. De school liet zien dat het een talent had voor gezondheid.

Directeur Paul Hijne van brede zorgschool de Cambier is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt in de school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen die in de school komt zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.