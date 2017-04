The Confession: Paastheater in het centrum van Geldermalsen

GELDERMALSEN - Iedereen die samen bezinning wilde vieren, was van harte welkom om te komen kijken naar deze gratis voorstelling op vrijdag 14 april, van 20:00 tot 21:00 uur, bij Le Mélangeur op het Marktplein in Geldermalsen. Het publiek kon al vanaf 19:30 uur een plek zoeken op het terras.

The Confession is spektakel: het is theater, het is muziek, het is licht en het is geluid; alles in een betoverende openluchtvoorstelling. In een programma van een uur namen Toneelgroep T-jater uit Geldermalsen en Gospel- en Soulkoor Faith uit Beesd je mee een sprookje in, dwars door oude volksverhalen uit het oosten, naar het paasverhaal uit de Bijbel en een verhaal over het begin van de Koran. The Confession is liefde voor theater en verhalen, met The Passion als grote inspiratiebron, gespeeld op een podium van 7,5 meter lang en niet meer dan 60 centimeter breed.

Geloof, Hoop en Liefde is het thema van alle vertelde en gespeelde verhalen en van de swingende songs. De voorstelling was gratis toegankelijk en een open uitnodiging aan iedereen die de aanloop naar de paasdagen samen wil vieren.

Ab Donker Fotografie