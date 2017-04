'Bodem corsokas raakt in zicht'

Hoe lang kunnen we nog verder? Dat was het centrale thema van toespraak van voorzitter Rian Verwoert tijdens de presentatieavond van het Fruitcorso op donderdag 13 april. "Het corso is springlevend, we hebben prachtige ontwerpen, veel enthousiaste bouwers en organisatoren maar te weinig inkomsten. Al een paar jaar teren we in op ons vermogen. Dat kan zo niet doorgaan. De bodem raakt in zicht."

TIEL - Geldzorgen vormden dit jaar de rode draad in de traditionele toespraak van de Rian Verwoert, de voorzitter van de organisator van het jaarlijkse fruitcorso, tijdens de openingsavond van het Fruitcorso in de Agnietenhof. Wegens trieste omstandigheden, zijn vader was op de presentatiedag overleden, werd de toespraak uitgesproken door de publiciteitsman van het corsobestuur, Fred Eggink. Eggink in een toelichting: "Er moet echt wat gebeuren. We hebben dit jaar de 57e editie. Met de huidige inkomsten wordt het twijfelachtig. Op uitgaven valt nauwelijks nog te bezuinigen. Er moet meer geld binnenkomen. De gemeente Tiel doet in financieel opzicht al erg veel voor het corso en de Tielse corsoclubs. De andere gemeenten beperken hun steun veelal tot een bijdrage aan de eigen corsoclub(s) of faciliteren de bouwplaats. Een enkele gemeente doet helemaal niets. Onze hoop is gevestigd op Fruitdelta Rivierenland, een samenwerkingsverband van regionale overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoekinstellingen om de regio economisch verder te ontwikkelen. Het fruitcorso is voor de streek en voor fruitdelta een belangrijk visitekaartje en boegbeeld. De bereidheid om steun te geven, is reeds uitgesproken. Daarnaast organiseren we de collecte tijdens het fruitcorso en de tentoonstelling anders. Die moet flink meer opleveren. We vinden ook dat de ondernemers in Tiel, die flink aan het corso verdienen best wat mogen terugdoen."

Burgemeester Beenakker had in zijn toespraak ook een goed idee voor een vriendenclub: 'Wordt vriendjes voor twee tientjes'. George Brand, de organisator van de jury, is er van overtuigd dat het corso dit jaar heel bijzonder wordt. "Ik heb verschillende bijzondere onderwerpen gezien. Dit corso zal ook trouwe bezoekers verrassen."

Dit jaar zijn er dertien grote wagens, zes jeugdwagens en 22 mozaïeken. Hans Melkert was lovend over het zaalprogramma: "Een prachtige terugblik op vorig jaar, een mooie presentatie van de ontwerpen en een evenwichtige aandacht alle onderdelen. Goed ook dat er een videobijdrage was over het werk van de jury."

Voor de bouwers stond ontmoeten en ervaringen uitwisselen centraal. Ruim 500 corsovrienden bezochten de presentatieavond.