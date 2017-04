Dit is mijn nieuws: 'Verrast, maar blij met onderscheiding'

Sinds enkele jaren wordt bij de opening van het toeristisch seizoen, georganiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT), de Toerisme Award Rivierenland uitgereikt. Deze Award is een waardering van het ondernemerschap in het toerisme. Dit jaar ontving Lennard Kempers van Vakantiepark Eiland van Maurik deze fel begeerde Award uit handen van burgemeester Jan de Boer, voorzitter van de speerpuntencommissie.

MAURIK - We zijn deze week op het vakantiepark Eiland Van Maurik in gesprek met Lennard Kempers en praten met hem over verleden, heden en toekomst. Kempers: "We waren natuurlijk erg verrast deze onderscheiding te mogen ontvangen. Het is een bewijs dat het gewaardeerd wordt dat we op de juiste manier mee werken het toerisme in deze regio. Vorig jaar kregen we een landelijke onderscheiding voor de beste organisatie en opzet van de strandhuisjes. Laat ik duidelijk zijn: 't Eiland van Maurik maak je samen. Samen met onze collega's in dit mooie watergebied. Water is altijd in beweging, zo moet dat ook met alles op het gebied van recreatie. Het is dit jaar 35 jaar geleden dat mijn ouders hier zijn begonnen. Mijn vader was botenbouwer. We kwamen uit Alphen aan de Rijn. De jachthaven was eerst de grote uitdaging. Het gebied van de camping en haven hebben we in erfpacht. Dit jaar vieren we ook dat ik 25 jaar geleden mee aan het roer kwam. De traditionele camping is een vakantiepark geworden met recreatie van de krokusvakantie tot en met de herfstvakantie. Ik had nooit verwacht dat ik met zoveel plezier dit werk van mijn ouders zou overnemen. Ik was altijd met lichtjes bezig, stoppen sloegen thuis door en zaten we in het donker. Ik deed de opleiding elektrotechniek. Steeds meer werd mijn opleiding bijgesteld, omdat ik toch graag in de voetsporen van mijn ouders wilde treden. De laatste tien jaar is er hier erg veel veranderd. We zijn naar een vakantiepark gegroeid. Gelukkig altijd in goed overleg met de mensen die hier jaarplaatsen hadden. Ik ben er trots op dat we nooit voor de rechter hebben gestaan. Mijn ouders deden alles zelf, riolering aanleggen en steigers bouwen. We hebben 19 FTE in dienst . Er wordt nu hard gewerkt om het zwembad op tijd klaar te krijgen; de Arena van Maurik. Bij slecht weer gaat het dak dicht. Dit hier is een geweldig gebied. Met andere ondernemers pachten we dit van het Recreatieschap Uiterwaarde. Door goed samen te werken kunnen we dit gebied tot ver over onze grenzen op de kaart zetten. We willen het terrein hiernaast gaan ontwikkelen tot Natuur- Speel- Uiterwaard voor de jeugd. We hebben nog voldoende plannen." Info: www.eilandvanmaurik.nl