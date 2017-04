'Uniek landschap dreigt te verdwijnen'

Woensdag 19 april komt de stuurgroep bijeen die gaat bepalen welke van de alternatieven om de waterveiligheid tussen pakweg Druten en Gorinchem te verhogen, verder uitgewerkt gaan worden. Komt er wel of geen geul is de grote vraag. Aard Kusters en Roef van Waarden willen dat hun alternatief ook onderzocht wordt.

OPHEMERT/NEERIJNEN - In totaal zijn er vooral door de overheden maar ook inwoners en andere deskundigen 19 oplossingsrichtingen aangedragen, die moeten zorgen dat ook bij hevige regenval en wateraanvoer het Rivierengebied droog blijft. Vast staat dat de Waaldijk verhoogd en versterkt moet worden. Hoe hoog en hoe sterk die moet worden hangt af van het treffen van eventuele extra andere maatregelen. Een daarvan is de aanleg van een nevengeul achter de dorpen Varik en Heesselt. Een andere is het vinden van meer ruimte binnen de dijken voor de rivier en het verhogen van de afvoercapaciteit binnen de dijken. In beide gevallen moet de dijk toch flink verhoogd en verbreed worden.

"Ontzettend jammer", vinden Roef van Waarden en Aard Kusters. Zij ontwikkelden een alternatief plan. "Het dijkvak tussen Tiel en Waardenburg is eeuwenlang door de bevolking zelf ontwikkeld en vormgegeven. Door de laatste dijkverzwaring is er al veel moois gesloopt. Het zou zonde zijn wanneer dit unieke dijklandschap opnieuw ernstig aangetast wordt en vele karakteristieke woningen, boerderijen en landschapselementen zouden moeten verdwijnen. Door de aanleg van een nevengeul, die al bij de Wetlands in Tiel begint en eindigt bij de Heeseltsche Uiterwaarden of tussen Opijnen en Neerijnen, hoeft de dijk 60 centimeter minder verhoogd te worden en kan veel moois gespaard blijven. Bovendien kan een dergelijke geul uitgebreid worden. We zien ook flinke meekoppelkansen en betere ontsluitingsmogelijkheden voor het gebied. Onze oplossing is weliswaar een stuk duurder, maar geeft een oplossing voor een veel langere termijn. Bij de alternatieven die nu ontwikkeld zijn, is de vernietiging van het unieke dijklandschap niet meegewogen. Juist de dijken zijn belangrijk voor de recreatie van de inwoners en het toerisme. Wij willen dat ons alternatief waarbij een vroegere waterloop weer in ere hersteld wordt mede onderzocht wordt."

Donderdag 13 april presenteerden ze hun plannen in Huis op Hemert aan leden van de gemeenteraad van Neerijnen, vertegenwoordigers van overheidsinstanties en leden van de klankbordgroep. De gekozen alternatieven worden de komende maanden verder uitgewerkt en aan de minister aangeboden. Die bepaalt welke oplossing gekozen wordt.