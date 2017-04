Eerste scootmobiel uitleenpunt in Buren

BUREN - Dinsdag 18 april is het eerste uitleenpunt voor scootmobiels geopend in de gemeente Buren. Stib-medewerker mevrouw J. Roza leende een eerste scootmobiel uit aan de heer Meulendijks. Het uitleenpunt is tot stand gekomen in samenwerking met mevrouw L. Schimmel van zalencentrum De Avezathen en mevrouw F. Gaarthuis van het Mantelpunt. Inwoners uit Kerk-Avezaath kunnen voortaan bij het zalencentrum terecht om gratis een scootmobiel te lenen.

Inwoners uit Kerk-Avezaath die slecht ter been zijn, kunnen vanaf nu gratis een scootmobiel lenen om erop uit te gaan. Het enige dat hiervoor nodig is, is een scootmobielpas. Deze kan worden aangevraagd bij het gebiedsteam Stib of via een eerstelijns ergotherapeut van bijvoorbeeld ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Meer informatie is te vinden op de website van gebiedsteam Stib, www.stib.nl. U kunt op werkdagen ook bellen naar Stib (0344) 680 670.

Uitleenpunten

In Kerk-Avezaath kunnen inwoners nu terecht bij zalencentrum De Avezathen. De verwachting is dat in de loop van dit jaar in andere kernen uitleenpunten in gebruik genomen zullen worden. Hierdoor kunnen ook inwoners uit andere kernen gratis een scootmobiel lenen. In Beusichem en Ingen zijn hierover al gesprekken gaande. Heeft u zelf ideeën over een uitleenpunt in uw dorp? Belt u dan met mevrouw I. Hugens of mevrouw J. Roza van de gemeente op telefoonnummer 14-0344 (6 cijfers).

Rolstoelen

Sinds eind 2012 kunnen inwoners al gratis een rolstoel lenen op meerdere punten in de gemeente. De gemeente wil het inwoners hiermee eenvoudiger maken om er op uit te gaan, bijvoorbeeld voor familiebezoek of een dagje uit.