Bloesemrun daverend succes

GELDERMALSEN - De Bloesemrun werd ook in 2017 weer georganiseerd op de vrijdagavond voorafgaand aan de Bloesemtocht, op vrijdagavond 21 april! Vorig jaar werd al een succesvolle try-out georganiseerd voor 250 deelnemers over een parcours van 11 kilometer. Dit jaar werd het parcours opengesteld voor 500 deelnemers. De BloesemRun in Geldermalsen is een recreatieve loop van 11 kilometer die startte op het veilingterrein van de Koninklijke Fruitmasters in Geldermalsen. De route liep over een grotendeels verhard parcours via Deil naar Mariënwaerdt en via de Appeldijk en Lingedijk weer terug naar de veiling. De lopers gingen twee keer over de Linge via pontonbruggen die op de vrijdagmiddag voor de run werden gelegd door de 105 Geniecie waterbouw van de Koninklijke Landmacht. (Foto's: Ab Donker)