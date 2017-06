Haak- en breicafé Plein van het Huis van de Buurt vijf jaar actief

Het komt niet zo veel voor dat de brei- of haaknaalden ter hand worden genomen in deze tijd. Toch gebeurt het bij een grote groep vrouwen die iedere maandagmorgen op het Plein van het Huis van de Buurt actief zijn. Zij vierden dan ook in een gezellige sfeer het feit dat zij al vijf jaar actief zijn met zo’n grote groep van twintig enthousiaste deelneemsters.