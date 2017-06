Wereldwinkel steunt Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel

Ook vorig jaar konden kinderen tijdens de Fruitfair op de stand van de Wereldwinkel voor 1 euro grabbelen in een mooie grabbelton. De grabbelton heeft daarna nog enkele maanden in de Wereldwinkel gestaan. De opbrengst werd 16 juni overhandigd aan Marja van Gessel van Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel.

TIEL - Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel is werkzaam in de gemeenten Tiel, Geldermalsen, Buren, Lingewaal, Neerijnen en Neder-Betuwe. Van Gessel vertelt kort: “Wij zijn er voor alle dieren in die gemeenten. Wij verlenen eerste hulp aan gewonde dieren en bevrijden dieren uit benarde posities. Dit doen wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week met een fantastisch team van vrijwilligers. ”

Mooi bedrag

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel kan het bedrag dat de Wereldwinkel heeft ingezameld goed gebruiken. Ursula Vroom, vrijwilliger bij de Wereldwinkel, overhandigt het geldkistje met daarin ruim 100 euro. “Als Wereldwinkel staan wij voor een betere wereld. Niet alleen voor mens, maar zeker ook voor dier. Daarom steunen wij Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel graag!”