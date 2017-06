Vince' ballon komt het verst

Op Koningsdag 2017 hadden veel kinderen een ballon opgelaten op het feestterrein van de Oranjevereniging in Kapel-Avezaath. Blijft toch altijd spannend waar die ballonnen heen gaan én belangrijker of mensen de moeite nemen om een gevonden kaartje terug te sturen. Gelukkig voor 18 gelukkigen was dit het geval en werden ze uitgenodigd om naar de prijsuitreiking te komen.

KAPEL-AVEZAATH - Tijdens deze prijsuitreiking bouwde burgemeester Hans Beenakker van de Gemeente Tiel de spanning op door met de laatste plaatsen te beginnen. Vince van Baak had gewonnen omdat zijn ballon in het Limburgse Thorn de grond had geraakt.