DST24 Tiel'72 wordt tweede op het NK Korfbal

De C1 van Korfbalvereniging Tiel'72 is afgelopen zaterdag tweede geworden op het Nederlands Kampioenschap C-jeugd Eerste Klasse.

TIEL - In de zaal werd het team in maart nog derde op het NK. De belangstelling was groot, want er ging een bus vol mee met trouwe supporters.Het team beet het spits af tegen Tempo C1 uit Alphen aan den Rijn. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk pakte Tiel'72 een ruime voorsprong en gaf deze niet meer uit handen: 4-9.Vervolgens stond de wedstrijd tegen Heerenveen C1 op het programma. De druk was van de ketel en dat was ook zichtbaar in het spel. Na de eerste helft stond er al een ruime 5-1 voorsprong op het scorebord. Uiteindelijk werd het 11-6 in het voordeel van de Tielenaren.De laatste tegenstander uit de poule was Maassluis C1. In de zaal kwamen de teams elkaar ook al tegen in de wedstrijd om de 3e/4e plaats en ging Tiel er met de winst vandoor. Ditmaal werd het spannender. Maassluis startte scherp en pakte een 0-4 voorsprong. Tiel'72 wist zich knap te herstellen tot een gelijke stand, waarna de doelpunten om en om vielen. Uiteindelijk was het Tiel'72 dat won met 9-8.Als ongeslagen poulewinnaar kwalificeerde Tiel'72 zich voor de finale.Tegenstander was Velocitas uit Leiderdorp, die er in de zaal ook al met de titel vandoor ging. Het beloofde dus een zware kluif te worden, maar het geloof was er. Velocitas was echter meteen scherp en pakte een 0-3 voorsprong. Tiel'72 wist deze klap niet meer te boven te komen, maar bood alsnog goede weerstand tegen de uiteindelijke kampioen. Het werd 5-9 in het voordeel van de club uit Leiderdorp.De C1 van KV Tiel'72 zal volgend seizoen zowel op het veld als in de zaal in de Hoofdklasse uitkomen. De club zet de laatste jaren grote stappen met steeds meer teams die uitkomen op het hoogste niveau. Ook de D1 speelt Hoofdklasse en de B1 en A1 komen uit in de eerste klasse. (Foto's Marco van Deick)