'Parijsch aan de Lek' motto fortenfair

Het was erg warm op de De Fortenfair, die als motto had “Parijsch aan de Lek”, een eendaags markt-, natuur- en cultuurevenement op Werk a/h Spoel.

Op de veelzijdige markt en ontmoetingsplaats was weer creativiteit, theater (kinder)spel en duurzame producten samengaan met gezelligheid voor de hele familie! Ondanks de hitte kwamen toch velen naar de Fortenfair toe en zij genoten.

CULEMBORG - Er was een gevarieerd aanbod van ruim 90 deelnemers op het natuurrijke terrein van Werk a/h Spoel en omgeving. Duurzame, unieke en creatieve initiatieven kwamen samen op deze bruisende markt. Een plek voor aanbieders in mode, sieraden, woon-cadeau, hergebruik, handgemaakte, ambachtelijke, eerlijke en bijzondere producten en diensten waren te zien.

Vanzelfsprekend bood de Fortenfair verschillende podia aan voor muzikaal talent, singer-songwriters, bands, wereldmuziek, koren, orkesten en theatervoorstellingen.

Voor kinderactiviteiten was er speciale aandacht: Uiteraard het kinderplein maar ook op spontane plekken maken ze spelenderwijs kennis met de omliggende natuur en de culturele historie van de fortomgeving.

Kortom er ontbrak niets voor de bezoekers, die op hun gemak de diverse kramen bekeken, terwijl de kinderen plezier hadden in andere activiteiten. Vooral het terras was vol, want de hitte vroeg wel om veel drinken.

De organisatoren waren tevreden over de opkomst. Ook over de opzet van het Montmatreplein met kunstenaar en het opzetten van de Ark de Triomf, die toegang gaf tot de Parijse markt. (Foto's Theo van Dam)