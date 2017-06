Wandelvierdaagse van Ochten bestaat vijf jaar

Alweer vijf jaar geleden organiseerde Evenementen vereniging Ochten de wandelvierdaagse van Ochten voor de eerste keer. Dat betekent dat dit jaar het lustrum wordt gevierd. Dirk van Eldik zegt: "We hadden toen geen idee welke aantallen lopers we zouden kunnen verwachten, uiteindelijk doen er jaarlijks zo'n 300 wandelaars mee! "Dat vinden wij een mooi aantal", zegt Dirk.

OCHTEN - Naast de vierdaagse van Ochten is er de hele week vol op activiteit. Er wordt op maandagavond afgetrapt met beachsoccer voor de jeugd, op dinsdagavond zijn de veteranen aan de beurt en de rest van de week spelen de senioren hun voorronden. Daarnaast is er beachvolleybal op zaterdag. Van Eldik: "We wilden het simpel houden maar eigenlijk wordt het steeds gekker... en leuker. Zo zijn we twee jaar geleden gestart met de ladiesnight op woensdagavond, dit jaar gaan we voor het eerst een pubquiz organiseren op de vrijdagavond. Ook daarvan is het spannend om te kijken wat er opaf gaat komen, het aantal inschrijvingen tot nu toe belooft in ieder geval veel goeds!"

Omdat de vierdaagse voor de vijfde keer plaatsvindt, pakt de evenementenvereniging Ochten dit jaar extra uit. Waarmee houden ze nog even in het midden. Het beachtoernooi Ochten vindt plaats van maandag 3 juli tot zaterdag 8 juli bij Eethuis de Veerstoep in Ochten.