Inschrijving Culemborgse mudrun geopend

Op zondag 27 augustus 2017 zijn er weer glibberbanen, malse modder en hindernissen te vinden rondom de sportvelden van Focus07.

CULEMBORG - Deze zomer krijgt Culemborg zijn tweede editie van de LEK-ker in de Drek Race. Alle Culemborgers kunnen mee doen aan deze mudrun. Vanwege het grote succes vorig jaar met ruim 300 deelnemers, is besloten de coolste race van Culemborg opnieuw te organiseren, met nog meer hindernissen en een speciale verkleedrace. Doe mee en schrijf je in voor de LEK-Ker in de Drek Race via www.lekkerindedrekrace.nl.



Doe mee

Op zondag 27 augustus kan iedereen glijden door de modder, klunen door het mais, baggeren door de sloot en zich storten in de blubber. Een mooie ervaring voor teams en als individu. Dus schrijf je in als voetbalteam, gezelligheidsvereniging, boekenleesclub, gezin of gewoon als individu omdat je er zin in hebt.

Tot aan je nek in de drek. Iedereen die durft krijgt de kans een paar rondes door een uitdagend parcours te maken. Voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen. Hiervoor zijn conditie, doorzettingsvermogen en lef belangrijk! Voor wie durft en tegen een stootje kan.



Rondom de sportvelden van Focus 07

Het parcours van de LEK-ker in de Drek Race wordt uitgezet in de woeste weilanden en het bouwterrein rondom de Focus07-velden richting Lokkershoek. De start en de finish zijn op het terrein van Focus07.



Wat is een mudrun?

LEK-ker in de Drek Race is een mudrun. Dat is een prestatieloop waarbij je via een parcours verschillende hindernissen neemt, stukken door het water gaat en door de modder kruipt. Je legt de LEK-ker in de Drek Race individueel af. Maar het is wel de bedoeling dat iedereen elkaar helpt en elkaar niet in de weg zit. Het is geen wedstrijd. De prestatie is, dat het lukt om er helemaal doorheen te komen!



Zware voorbereidingen en sponsors

De komende weken is iedereen hard aan het werk om het parcours zo indrukwekkend mogelijk te maken. De LEK-ker in de Drek Race wordt mogelijk gemaakt door veel fans, en vrijwilligers en bedrijven die veel zwaar werk verzetten.