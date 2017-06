Repair Café Neder-Betuwe druk bezocht

De laatste openstelling van het Repair Café Neder-Betuwe op 21 juni in Ochten werd druk bezocht.

OCHTEN - Onder meer een tafelgril, een wandlamp, een snoeischaar en een warmtedeken hebben weer kosteloos een nieuw leven gekregen. Daarnaast werden diverse kledingstukken ter plekke gerepareerd.

In de zomerperiode is het Repair Café gesloten. De eerstvolgende keer is in Opheusden op de eerste woensdagmiddag vanaf september. In Ochten steeds op de derde woensdag.

In oktober doet het Repair Café mee aan een landelijke actiedag voor fietsverlichting van de ANWB.