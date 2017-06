Cursus lassen voor 3TL-leerlingen een doorslaand succes

Op de Lingeborgh heeft een enthousiaste docent, Nico Knol, een cursus lassen gegeven aan misschien nog wel enthousiastere leerlingen.

GELDERMALSEN - Nick, Bob, Julian, Lars, Jasper, Max, David, Storm en Ruben komen allemaal uit 3TL en komen binnen de lessen niet in aanraking met deze kant van techniek. De leerlingen hebben onder andere geleerd hoe ze elektrisch moeten lassen. Er zijn leerlingen die de ervaring zullen en kunnen gebruiken in de toekomst, omdat ze een opleiding in deze richting willen gaan doen.