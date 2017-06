Twee bijzondere jubilarissen

Bij de barbecue die de vrijwilligers van de Avondvierdaagse kregen aangeboden, sprak voorzitter Richard van Maanen van een vlekkeloos verlopen vierdaagse. Hij sprak zijn waardering uit aan de leerkrachten van de scholen die hun best hebben gedaan om de jeugd ordentelijk de avondvierdaagse te laten lopen en daar zijn zij in geslaagd.

CULEMBORG - Verder stond hij deze avond stil bij twee bijzonderen jubilarissen. Op de eerste plaats Corrie Jansen, die 50 jaar de organisatie heeft verzorgd van de avondvierdaagse. Op 18 jarige leeftijd holp zij de organisatie, toen gevestigd in café De Klok aan de Varkensmarkt. Later verhuisde het naar het NKV-gebouw in de Zandstraat, terwijl het nu al vele jaren de startlocatie heeft in de Koningin Beatrixschool. Zij deed dit niet aleen. Zij had de hulp van de familie Brul. Toen mevrouw Brul overleed ging Jaap Brul samen met Corrie verder. Om later wegens zijn leeftijd op de achtergrond te blijven figureren en daarom werd hij ook in de hulde betrokken omdat hij 55 jaar actief was voor de plaatselijke regelingscommissie van de Avondvierdaagse,

Beiden kregen bloemen van voorzitter Richard van Maanen.

Hierna konden de vrijwilligers aan de barbecue beginnen.

Overigens Corrie was al tijdens de startdatum van de vierdaagse door een afgevaardigde van de SGWB gehuldigd. Tijdens het bezoek werd door de heer Wytze Dijkstra namens de SGWB stil gestaan bij het feit dat Corrie Jansen dit jaar voor de 50-ste keer betrokken is bij de organisatie. De heer Dijkstra heeft Corrie de gouden Bondsspelt 50 jaar mogen opspelden.