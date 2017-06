gaaf concert in gelderlandfabriek

De koorklas Culemborg gaf een apart concert welke in de smaak viel van de aanwezige ouders, opa’s en oma’s en verdere belangstellenden. Zij kregen een echt concert met muzikale begeleiding voorgeschoteld onder leiding van Hein Franssen. Het kinderkoor is wat gericht op klassieke werken en het repertoire waar vooral de klank van de nog jonge stemmen aan bod komt. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan zuiverheid, meerstemmigheid en ademtechniek.

CULEMBORG - Natuurlijk werd er tweestemmig gezongen, maar ook solistisch. Sommige koorleden lieten ook horen wat ze op de piano konden.

Een zangdocente van Vocaal Talent Nederland heeft de kinderen de afgelopen periode zangles gegeven. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Cultuurfonds Culemborg en een bijdrage uit de kas van Stichting Escape.

De koorklas bestaat nu zes jaar en heeft een goede naam opgebouwd. Diverse malen hebben ze medewerking verleend aan de Mattheuspassion op verschillende plekken in het land. Daarnaast is er vaak samengewerkt met andere kamerkoren uit de omgeving, waaronder meerdere malen met het Culemborgs Kamerkoor. Dirigent Hein Franssen is namelijk ook dirigent van dit kamerkoor.

Het geheel wordt muzikaal ondersteund door twee violen, een cello en een saxofoon. Franssen zelf bespeelt de vleugel.