Kermis op nieuwe locatie lijkt geslaagd

De kermis op het parkeerterrein Het Hof lijkt een succes.

CULEMBORG - De bezoekers vonden het intiemer en gezelliger, maar de jeugd trok zich daar niets van aan. Zij wilden graag van alle attracties gebruik maken en vooral de botsauto’s was het snel erbij zijn om een auto te bemachtigen. Het was op de openingsdag piekenkermis. Dat betekende dat voor iedere attractie slechts 1 euro per gebruik hoefde worden betaald. Geen wonder dus dat het dinsdag ondanks de warmte erg druk was op de kermis. De jeugd nam massaal bezit van alle attracties. Zij genoten.

Een schaduwkantje was er wel, dat de talrijke fietsen overal neergezet werden en de voetpaden en fietspaden fietsen in de weg stonden. Daar moet wel een oplossing voor gevonden worden. (Foto: Theo van Dam)