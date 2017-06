Eindconcert Muziek in de Klas en WijkOrkest zinderend succes

Alweer voor de zesde keer presenteerden de groepen 6 van Tielse basisscholen die meedoen aan Muziek in de Klas zich in een zinderend eindconcert, in samenwerking met het WijkOrkest.

TIEL - Op donderdag 22 juni traden in totaal bijna 300 kinderen verdeeld over drie concerten op in de grote zaal van Schouwburg Agnietenhof. Muziek in de Klas is een project dat aangeboden wordt door het centrum voor de kunsten De Plantage op 9 basisscholen in Tiel. Kinderen leren onder schooltijd de basisbeginselen van muziek. Ze ervaren wat het is om samen muziek te maken, zich gezamenlijk voor te bereiden op een uitvoering en het resultaat te vieren op een podium met publiek.

Het WijkOrkest is er voor kinderen die zich ook na schooltijd in hun vrije tijd graag met muziek bezig willen houden. In twee projecten van 8 weken studeren de orksten een programma in dat ze op een aantal scholen ten gehore brengen. Komend schooljaar worden er drie WijkOrkesten aangeboden op drie verschillende plaatsen in Tiel. Alle kinderen vanaf groep 6 kunnen meedoen. Iedereen is welkom, ook diegenen die nog geen instrument hebben of kunnen bespelen. Er is voldoende instrumentarium aanwezig en de deelnemers worden spelenderwijs wegwijs gemaakt op het instrument. Meer informatie over het WijkOrkest is te vinden op www.lesinzinder.nl/wijkorkest.

Vanwege de grote belangstelling en het warme weer stelde Schouwburg Agnietenhof de grote zaal ter beschikking. Daardoor kwamen de concerten nog beter tot hun recht. Voor de kinderen was het heel bijzonder om mee te maken om op zo’n groot podium te mogen optreden.