Knikkerkampioen van gemeente Buren: Sam Winn

De officiële voorronde van het NK Knikkeren vond vorige week op het schoolplein van de Koningin Beatrixschool in de gemeente Buren plaats. Een kleine vijftig kinderen verzamelden rond 13.00 uur op het schoolplein In Buren.

BUREN - Om 13.30 begon het knikkerspektakel in Buren. De kinderen streden voor een finale ticket op 1 juli in Dierenpark Amersfoort en om de titel; 'Knikkerkampioen van de gemeente Buren'. De organisatie van de voorronde lag in handen van House of Sports, buurtsportcoaches van Healthclub Juliën en stagiaires van verschillende sportopleidingen.



Knock-outfase

Na diverse spannende poulewedstrijden en een zinderende knock-outfase wist Sam Winn de titel te bemachtigen. Hij verdiende een ticket naar de landelijke finale in Dierenpark Amersfoort op zaterdag 1 juli 2017 en mocht een mooie beker in ontvangst nemen.



Zestien vertegenwoordigers

Niet alleen Sam viel in de prijzen. Ook Sten, de runner-up, en de nummers 3 (Ryan) en 4 (Niels) kregen een mooie beker mee naar huis. Naast de kampioen van de gemeente Buren plaatsten ook de top-16 spelers zich voor het Nederlands kampioenschap knikkeren in Dierenpark Amersfoort.

De gemeente Buren wordt op zaterdag 1 juli door maar liefst zestien actief knikkerende kinderen vertegenwoordigt.