Auto schiet rechtdoor op kruispunt weiland in Banweg Beesd

Auto schiet weiland in bij Banweg Beesd

BEESD - Een eenzijdig ongeval heeft zaterdag plaatsgevonden op de T-splitsing de Banweg met de Oude Waag in Beesd. Een voertuig is rechtdoor geschoten toen hij links of rechtsaf wilde slaan en belandde in het weiland. De bestuurder raakte hierbij gewond. Naast drie politievoertuigen kwamen de ambulance en brandweer ter plaatse.

(Foto: Marco van Deick)