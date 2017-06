Burgemeester toont Buren aan man van Oprah Winfrey

Afgelopen donderdag ontving Burgemeester Jan de Boer samen met Marcel van der Ham, directeur van Business School Nederland belangrijke bezoekers van de School.

BUREN - Stedman Graham, de man van Oprah Winfrey en professor op een vooraanstaande Amerikaanse universiteit hield samen met twee andere sprekers die dag een seminar over wie je bent, je identiteit. Je identiteit is heel belangrijk als je gaat solliciteren, als je werkt, als je plannen maakt voor de toekomst.

Jan de Boer was gevraagd de identiteit van het beroemde stadje Buren toe te lichten aan het internationale publiek. Willem van Oranje en Anna van Egmond, de St Lambertus kerk, het Koninklijk weeshuis en de korenmolen De Prins van Oranje passeerden de revue. De burgemeester opende later op de avond het seminar met een schitterend historisch verhaal over de achtste president van Amerika en zijn band met de stad Buren. De toehoorders waren verbaasd dat het veel gebruikte Amerikaanse woord 'okay' van deze president, Martin van Buren, afkomstig is. Business School Nederland, gevestigd in het oude centrum van Buren verzorgt Master programma’s (MBA’s), cursussen en korte evenementen en lezingen voor professionals en managers. De korte evenementen en lezingen zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Veel van deze evenementen zijn gratis bij te wonen.