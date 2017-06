Wijkcomité Westroijen presenteert nieuwe site

Het wijkcomité Westrooijen heeft onlangs hun nieuwe website gepresenteerd. Ondanks de hitte was er een aardige opkomst van bewoners uit alle delen van de wijk Westroijen.

TIEL - De voorzitter leidde de aanwezigen via een PowerPoint door de website. Een site die met de tijd meegaat en bewoners op de hoogte houdt met bloggen van nieuws uit de wijk, uit het gemeentehuis, activiteiten die in de wijk plaats vinden of bijzondere gebeurtenissen.

Naast de presentatie waren er ook drie gastspreker met onderwerpen die de bewoners aansprak. De eerste was mevrouw Wiersma van de gemeente over buurtpreventie. Buurtpreventie is niet alleen belangrijk voor een veiliger gevoel, maar kan ook een belangrijke schakel zijn in het sociale contact in de straat. Iets wat het wijkcomité ook heel belangrijk vindt.

De tweede spreker was van mozaïek matchpoint die uitlegde wat mozaïek met en voor de bewoners kan betekenen. Ze horen graag tips, vragen en berichten uit de wijk waar we samen mee aan de slag kunnen.

De laatste spreker met niet het minste onderwerp, was Bart van de Berg van tieltiptop over zwerfvuil. Wat hij kan betekenen samen met de bewoners om het zwerfvuil in de wijk op te ruimen en deuren te openen bij de politiek. Hij heeft zelfs bewoners zover gekregen dat ze materiaal meegenomen hebben om te helpen zwerfvuil op te ruimen.