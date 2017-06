Dirksen: 'Is staken wel pedagogisch verantwoord?'

In Geldermalsen werd er gisteren ook gestaakt bij het openbaar basisonderwijs. De kinderen hadden er geen probleem mee. Alleen zij die gewend waren voor aanvang van de les op het schoolplein met elkaar te kunnen spelen, moesten buiten het hek wachten.

Door Cees Hoogteyling

GELDERMALSEN - "Dit is niet wat we hadden verwacht. We spelen altijd met elkaar en dat mag nu ook niet. We moeten buiten het hek tot half tien wachten. Hadden ze maar de woensdagmorgen gegeven," zegt de 11-jarige Dave Stenis voor het hek van de Jan Harmenshofschool.

Schoolleider Peter Dirksen van de reformatorische Rehobothschool in Geldermalsen is duidelijk in zijn antwoord, waarom zijn basisschool niet staakt." Wij zijn een school met ruim zeshonderd leerlingen, waarvan dertien onderbouw en 11 bovenbouw. Wij doen nooit mee. Wij hebben een gekozen democratie. De regering beslist. Het is in strijd met de Bijbel en zullen dus gehoorzamen. Dat wil niet zeggen dat we de werkdruk niet erkennen en zijn heel betrokken bij de collega's. Landelijk wordt er veel op ons bord gelegd. De werkdruk is hoog. Het salarisverschil tussen basis- en hoger onderwijs is groot. Wij hebben in Roelof Bisschop een prima vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Zijn stem wordt zeker daar gehoord. Tevens vraag ik me af of staken wel zo pedagogisch is richting de kinderen."