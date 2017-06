Genieten en smullen in Lingepark

Zaterdag 26 augustus zal het Lingepark in Geldermalsen multifunctioneel gebruikt worden. De Stichting Integreren Doe Je Samen, organiseert 'Lekkers aan de Linge' en LingeFilm organiseert Openlucht Filmfestival aan de Linge. Christine Sterrenburg en Douwtje de Vries vertellen over dit unieke evenement.

Door Cees Hoogteyling

GELDERMALSEN - "Toen we hoorden dat we op de zelfde datum zaten, zijn we met elkaar aan tafel gegaan. We zijn van mening dat we elkaar versterken. Het Lingepark moet meer gebruikt worden. 'Lekkers aan de Linge', is bedoeld om inwoners van Geldermalsen met elkaar te verbinden. In eerste instantie is dit evenement bedoeld voor mensen die het financieel wat minder hebben en voor mensen die aansluiting zoeken in de gemeente Geldermalsen. We hadden gehoopt dit helemaal gratis te kunnen doen, maar dat lukt ons niet. Daarom wordt er een kleine vergoeding gevraagd van vijf euro. Door 'Uw Chef' in Tricht wordt dit mogelijk gemaakt en van de gemeente hebben we een bijdrage ontvangen. Als werkgroep verwachten we dat het een succes wordt. Lekkers aan de Linge, wordt muzikaal omlijst door een troubadour. Het Lingelied, gezongen door kinderen zal voor het eerst ten gehore worden gebracht.," zegt Christine Sterrenburg. "Voor LingeFilm is dit Openlucht Festival Film aan de Linge een uitdaging. Het is de eerste keer. Wij hebben financiële steun van diverse grote sponsoren. Het zal een geweldige avond worden. Dit park gelegen naast de jachthaven, onder de sterrenhemel, tussen de bomen genieten van de Belgische roadmovie, 'King of the Belgians'. Ons deel in het park wordt omzoomd door diverse standjes met heerlijke snacks en drankjes. Vanaf 20.00 uur is er een optreden van muziek en showorkest M- Tastic uit Meteren," zo vertelt Douwtje de Vries.