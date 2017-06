Kunstenares Riet Verbeeck: Geknakt maar niet gebroken

Het was zo mooi, Ode aan de Linge. Door bestuur en kunstenaars was er alles aan gedaan om een mooie kunstweek in Geldermalsen te houden. Toch moest het bestuur de kunstwerken, die in het Lingepark waren opgesteld, verwijderen. Dit omdat ze vernield waren.

Door Cees Hoogteyling

GELDERMALSEN - "Ik ben geknakt, maar niet gebroken. Ik ben gek van Indianen. Vandaar de uitbeelding van een Indianendorp bij Ode aan de Linge. Het zijn eerlijke mensen, met hun vredespijp en hun pijlenboog. Ik heb een half jaar gewerkt aan de tenten en de totempaal. Dat wordt dan in een nacht door onbekenden verwoest", zegt kunstenares Riet Verbeeck van achter haar kraam op de kunstmarkt die afgelopen zaterdag op de Markt werd gehouden.

"Dit zijn cultuurbarbaren die dit doen. Ik heb er geen ander woord voor", zegt kunstenaar Hans Beringen. " Het is jammer dat een deel van de week hierdoor niet kon doorgaan. Zo kwam een moeder met vier kinderen woensdag voor niets. Zij wilde haar kinderen de kunst in het Lingepark laten zien. Omdat het bestuur dinsdag tot het besluit kwam de resterende kunstwerken verder te verwijderen. Hierdoor konden andere activiteiten die in het park voor de kinderen gepland waren, niet doorgaan. Dat is niet jammer maar erg," aldus bestuurslid Hans Vernooij. Gelukkig waren er de diverse concerten in de kerk en in het Beursgebouw en zaterdag de kunstmarkt. De kunstmarkt werd opgefleurd door een dansgroep van jongens en meisjes, waarvan de roods liggen in het cultuurrijke Armenië.

"We gaan gewoon bouwen aan de volgende editie. Het is triest en jammer dat dit is gebeurd. Laten we het maar zien als een lering voor ons. Gezien de steun die we de afgelopen week mochten ontvangen van inwoners en wethouder Niko Wiendels, onze wethouder van cultuur, heb ik het volste vertrouwen in de volgende editie," zegt bestuurslid Jan Wasmus.

"Als wethouder ben ik trots op dit initiatief. Er is door de groep veel werk verzet en dat hen dit dan moet over komen. Vandaag zit het weer dan wel niet helemaal mee, maar dat weegt niet op tegen de vernielingen die zijn aangebracht. De organisatie van een dergelijke week is een aanwinst voor Geldermalsen," aldus wethouder Wiendels.

Al met al kunnen de organisatoren terug kijken op een geslaagde week. Ze hadden medewerking van een groot aantal verenigingen uit de gemeente Geldermalsen, zoals o.a. Faith het Popkoor uit Beesd,Jazzband Fwench Connection, jeugdcircus Pippin en er was een kunstroute door het dorp. In de etalage van diverse ondernemers was kunst te bewonderen.