St. Lambertuskerk in Buren terug aan samenleving geven

Centraal in het centrum van het historische stadje Buren staat de fraai gerestaureerde St. Lambertuskerk met een toren die van verre is te zien. Op 8 juli 1551 werd in deze kerk het huwelijk tussen Willem van Oranje en Anna van Buren voltrokken. Hun dochter Maria van Oranje ligt hier begraven. In tal van plaatsen worden kerken gesloten, verkocht en krijgen een andere bestemming. Dit omdat het kerkbezoek erg is terug gelopen en daarbij de financiën niet meer toereikend zijn om de gebouwen te onderhouden. In Buren is dat niet anders.

Door Cees Hoogteyling

BUREN - De kerk is in eigendom overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). We spreken met Idzerd Lautenbach, voorzitter van de Plaatselijke Commissie (PC) en bestuurslid Douwe de Boer. "De oude St. Lambertuskerk behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische waarde van het stadje Buren. De kerk is in 2014 overgedragen in eigendom aan SOGK. De lokale PC van Buren functioneert als een werkorgaan van de SOGK om het kerkgebouw als cultuurerfgoed te exploiteren en te promoten voor goed gebruik en verhuur. Het kerkgebouw is nu breder in gebruik genomen als multifunctioneel gebouw. Het wordt nu niet meer alleen gebruikt als gebedshuis. Van maandag tot en met zaterdag kan het gebruikt worden voor rouw en trouw, muziekconcerten, congressen, lezingen, theatervoorstellingen, exposities en recepties na een huwelijksinzegening. Het is allemaal mogelijk. Vanuit omroepen is er al belangstelling voor opnames. We moeten de komende jaren wel een aantal zaken daarvoor veranderen. Zo is onze huidige verlichting, aangebracht in de zeventiger jaren toen de kerk is gerestaureerd, helemaal niet meer van deze tijd. Deze lampen worden niet meer gemaakt. Tijdens een muziekconcert werken we nu met bouwlampen. Dat kan gewoon niet. Nu voeren we actie voor een energie zuinige verlichting, die de kerk, voor welk doel dan ook, in de juiste verlichting kan brengen. Daarvoor hebben we een bedrag van veertig duizend Euro nodig. De helft daarvan wordt betaald door SOGK. Wij gaan nu zorgen voor de andere helft. Gelukkig hebben we al diverse toezeggingen. Dat geeft aan, dat het door velen gewaardeerd wordt wat er nu met de kerk wordt gedaan. Ik zeg wel eens, de kerk is terug gegeven aan de inwoners. Een absolute noodzaak is het realiseren van dit nieuwe lichtontwerp. De verlichting zal mede het succes bepalen aangaande het aantal gebruikers," zo zegt Lautenbach. " Als PC zijn we ook op zoek naar vrijwilligers, die graag mee willen draaien in het geheel," aldus De Boer.

SOGK: www.oudegeldersekerken.nl. Ans Achterkamp: kerkverhuurburen@upcmail.nl tel.06-46329236