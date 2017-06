Erfgoedprijs van Oudheidkamer voor Nette Diepeveen

De vereniging Oudheidkamer Tiel heeft zaterdag 26 juni de erfgoedprijs toegekend aan Nette Diepeveen. Zij kreeg de prijs voor de zorgvuldige wijze waarop zij het rijksmonument waarin zij woont aan de Kerkstraat gerestaureerd heeft. Haar huis staat pal naast wellicht het mooiste monument van Tiel, de Sint Caeciliakapel.

Door Bert Leenders

TIEL - Het kerkje vormt een deel van de afscheiding van de achter het huis gelegen sfeerrijke tuin. Zij kocht het huis in 1979, toen het dringend aan een grondige restauratie en opknapbeurt toe was. Haar huis is meer dan 500 jaar oud en heeft een rijke historie. Die staat beschreven in het boek: 'Het Huijs ende Hoffstatt naest de Cleijne Kerck'. In dat boek dat gemaakt werd door de bewoonster en Huub van Heiningen staan prachtige foto's van Jeanet van Zandbergen en Jan Bouwhuis. De auteurs beschrijven er de indrukwekkende geschiedenis van het huis, zijn bewoners en de bouwkundige geschiedenis. Diepeveen: "Naarmate de restauratie vorderde deden we steeds meer ontdekkingen en werd ik steeds nieuwsgieriger naar het waarom van allerlei zaken maar ook naar de geschiedenis. Huub heeft verbazend veel kunnen vinden, maar nog steeds zijn er tal van vragen. Zo wilde ik ook graag weten wat er onder de grond in mijn huis verborgen was. Na overleg met de gemeente mochten de amateur-archeologen van BATO, de archeologische werkgroep van de Oudheidkamer, dit onderzoek uitvoeren. Het gewroet onder de weggebroken planken leverde verrassend veel op. Een klein deel van de gevonden voorwerpen bevinden zich in een vitrine in mijn huis."



Jaarlijkse toekenning

Zaterdag presenteerde BATO het eindverslag van de opgraving en bood het eerste exemplaar aan Nette aan. De delegatie van BATO werd vergezeld door een afvaardiging van het bestuur van de Oudheidkamer. Voorzitter Martin van de Mark verraste Nette daarbij met de toekenning van de erfgoedprijs. Die wordt als daar voldoende aanleiding voor is jaarlijks toegekend aan een of meer personen of organisaties die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt hebben voor het behoud van het erfgoed in Tiel en omgeving. Vorig jaar werd de prijs toegekend aan woningbouwcorporatie SCW, voor de wijze waarop zij de woningen rond het Badhuisplein gerestaureerd hebben. Nette ziet de restauratie van haar woning als haar levenswerk. Ze betrok er verschillende deskundigen bij en reisde stad en land af voor het vinden van authentieke materialen. Veel materiaal kwam van kloosters uit West-Europa. Het voelt goed om zo'n pand voor lange tijd weer in goede staat gebracht te hebben en voor de gemeenschap te bewaren."