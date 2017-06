Smid van Wadenoijen: negentig jaar!

De smid van Wadenoijen, Piet van Eck, wordt zondag 2 juli 90 jaar. Werken met metaal is zijn hobby. Vanaf zijn achtste jaar bracht hij zijn vrije tijd door in de smederij van zijn vader. Nog steeds is hij overdag in de werkplaats te vinden, waar nu zijn zoon Gert-Jan Piet de spil is. Hij fungeert als aanspreekpunt en doet er nog steeds kleine karweitjes.

Door Bert Leenders

WADENOIJEN - De vader van Gijs van Eck werkte als smidsknecht in Elst, Ommeren en Zoelen voordat hij in 1920 Wadenoijen de hoef- en boerensmederij van Hattum overnam. Hij was in Wadenoijen niet de enige smid, maar dat was geen probleem. Er was werk genoeg. Het wemelde in Wadenoijen en de directe omgeving van de kleine boeren. Die hadden allemaal een paard, dat regelmatig beslagen moest worden. Ook was er veel reparatiewerk aan landbouwwerktuigen en wagens van de agrariërs. Klein gereedschap maakte de smid in die tijd ook zelf.



Zoon Piet

De zaken gingen goed. Er was genoeg werk voor vader Gijs, een knecht en zoon Piet, die na de ambachtschool, bij zijn vader in de zaak kwam. Met een onderbreking van enkele jaren voor zijn dienstplicht in Indonesië zou hij zijn hele werkende leven in Wadenoijen doorbrengen.



Hobby

Piet van Eck blikt terug: "Ik werkte jarenlang 10 tot 12 uur per dag. Als werk je hobby is, is dat geen probleem. Bovendien wil je je klanten niet onnodig laten wachten. Zij moeten vaak snel verder met hun gereedschap. Een bijzondere klus was het leveren van al het smidswerk voor de restauratie van de poldermolen Wadenoijen, die onlangs naar natuurgebied de Steendert verplaatst is. De samenwerking met het bedrijf dat in heel Nederland molens restaureerde beviel zo goed dat we jarenlang al het smidswerk voor hen verrichtten. Dat was mooi werk. Ik heb altijd de kost goed kunnen verdienen. In 1988 kwam mijn zoon Gert-Jan in de zaak. Toen werd het echte smidswerk al minder en legden we ons steeds meer toe op installatiewerk en dakbedekkingen. In 2002 hebben we een nieuwe bedrijfshal gebouwd. Dat betekende tevens het einde van de smidse. De kosten om te voldoen aan de voorschriften voor een open vuur in de werkplaats waren zo hoog, dat we, met pijn in het hart, de smidswerktuigen maar niet meer geïnstalleerd hebben. Ondertussen is ook de zoon van Gert-Jan, die ook Gert-Jan heet, tot het bedrijf toegetreden. Hij vormt de vierde generatie. Piet denkt voorlopig niet aan stoppen al doet hij het kalmer aan. "Zolang ik gezond blijf, zul je mij overdag in de werkplaats treffen."