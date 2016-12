Martin Kersten uit Tiel brengt nieuwe gedichtenbundel uit

TIEL - Vanaf woensdag 14 december 2016 zal hij in de winkel liggen, voor iedereen verkrijgbaar: de nieuwe gedichtenbundel van Martin Kersten. Hij heet: ‘De buik van de meeuw’ en ’t zijn geen gewone gedichten, maar, zoals de ondertitel al aangeeft: ‘haiku, senryu en tanka’. Haiku is een vorm van literaire kunst en waarschijnlijk de bekendste versvorm van Japan; het is een intense natuurervaring, onderverdeeld in zeventien lettergrepen. Op de achterkant van het boekje wordt helder en duidelijk uitgelegd wat alle termen precies inhouden. Het boekje telt 160 bladzijden en is uitgegeven door uitgeverij Lorna. (www.uitgeverij-lorna.nl; zie ook Facebook)

Martin Kersten is neerlandicus en geen onbekende in het literaire circuit van Tiel. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Nijmegen en gaf bijna dertig jaar Nederlands aan het RSG Lingecollege in Tiel. Van hem verschenen eerder de gedichtenbundels ‘Op golven van tijd’ (1998), ‘De tuinen van Hades’ (2000) en ‘’t Is in Tiel te doen’ (2004). Ook verscheen er in 2000 een cd van hem met zelfgeschreven instrumentale gitaarcomposities, getiteld: ‘Instrumentale Poëzie’.

In 2000, na het lezen van ‘Zaden van een berk – Het dichten van haiku en de geestelijke reis’ van Clark Strand, raakte hij volledig in de ban van de haiku. Hij begon zijn eigen spirituele reis door allereerst uitgebreid kennis te nemen van de klassieke haikumeesters in de Japanse literatuur om daarna ook zelf haiku’s te gaan schrijven. Haiku schrijven betekent dat je de natuur (weer) in je leven toelaat. De beoefening van het lezen en schrijven van haiku werd gaandeweg een vorm van meditatie en een weg naar zelfbewustzijn die uiteindelijk, 16 jaar later, uitmondde in deze bundel.

De bundel kost 14,99 euro en is vanaf woensdag 14 december te verkrijgen bij boekhandel Arentsen, Voorstad 9, in Tiel en bij ‘De Verleiding’, Peperstraat 15, in Buren. Het ISBN-nummer is: 9789082635508.

Natuurlijk is hij ook te verkrijgen (met handtekening) bij de auteur zelf; bel voor een bestelling simpelweg: 06-45352737.