Kerstboom voor wensen en herinneringen

TIEL - Op de Groenmarkt in Tiel openden burgemeester Beenakker en Flipje donderdag 8 december een kerstboom voor herinneringen en wensen. De lichtjes in de boom werden ontstoken en de eerste herinneringen of wensen hangen in de boom. Initiatiefneemster Sandra van Leur begon in 2014 om de kerstboom, die al jaren op deze plek opgesteld wordt, om te toveren tot een kerstboom vol herinneringen en wensen. "Het idee ontstond toen ik 2011 bij de kerstboom bij de St. Joris was in Den Bosch. Daar heb ik een herinnering opgehangen. Dit gaf een fijn gevoel en ik bedacht dat dit toch ook dichter bij huis zou moeten kunnen." Bij de boom staat een mand met spullen die te gebruiken zijn om iets in de boom te hangen. (Foto: Jan Bouwhuis)