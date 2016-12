Leerlingen Lingeborgh poten lente in de grond

GELDERMALSEN - De ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen doet er alles aan om naast Fruitdorp aan de Linge, ook niet alleen een gezellig maar ook een mooi koopcentrum te zijn in de FruitDelta Rivierenland. Mede dankzij de Rabobank als sponsor, kon het bestuur deze maand nog beslag leggen op duizenden sneeuwklokje, krokussen en tulpenbollen.

Voorzitter Gabriëlle van der Weide was blij dat het nog gelukt was te bollen te ontvangen. De vorst was uit de grond en mede door zo'n twintig scholieren van de Lingeborgh uit Geldermalsen, werd het mogelijk de bollen nog op tijd te poten. De leerlingen, onder leiding van leerkracht Daan Mortier, werkten hard. Toch lukte het niet om in één middag alle bollen in de grond te krijgen. Daarom wordt er vandaag (woensdag) verder gegaan met de pootactie.

Daan Mortier: "Ik ben blij dat we als school een steentje kunnen bijdragen aan de verfraaien van het Dorp aan de Linge. Ik heb het gevoel dat de leerlingen, ook zeggen ze dat niet direct, er straks wel met plezier naar zal kijken."

Het fruitdorp wordt in de komende maanden verder opgesierd met fruitbomen, die in grote bakken staan. Verder heeft Jasper Middelkoop van het Hoveniersbedrijf Middelkoop het bestuur aangeboden om de grote bloembakken op de markt als sponsoring, opnieuw in te richten en te onderhouden. Deze maand wordt het plantschema aan het bestuur van Gastvrij Geldermalsen voorgelegd.