UNOX Nieuwjaarsduik Culemborg

CULEMBORG - Zwemvereniging ZC'90 houdt op zondag 1 januari 2017 voor de vierde maal de UNOX-Nieuwjaarsduik. Er wordt gedoken in Recreatiegebied de Meent, Klassenburgerweg 5a in Beusichem. Daarbij ondersteund door Triton Scouting, de Culemborgse Reddingsbrigade, duikvereniging Dipnoi, het Nederlandse Rode Kruis en XL Vitaal. De start is om 14.00 uur. Inschrijven vanaf 13.00 uur

De hoofdsponsor, DZM-verhuur Culemborg, zorgt voor de volledige logistiek, zoals verwarming van de kleedruimten. Na afloop is er erwtensoep en UNOX-muts

Door de dijkverbetering is de afgraving in Culemborg op dit moment te modderig om er een veilig evenement te organiseren. Gelukkig kan het evenement dankzij de medewerking van het recreatiegebied Uiterwaarde, in de Meent in Beusichem gehouden worden.

Op de website www.zc90.nl vinden belangstellenden steeds de laatste informatie en een inschrijfformulier. Wie zeker wil zijn van deelname, kan zich vooraanmelden op het mailadres: nieuwjaarsduik@zc90.nl. Je dient het ‘gedownloade’ inschrijfformulier ingevuld en ondertekend op 1 januari mee te nemen naar de Meent en in te leveren bij de inschrijftafel in de bakwagen.

Vanaf begin december liggen ook ‘flyers’ voorzien van inschrijfmogelijkheid bij DZM, LKV (bij het veer), Sporthuis Brouwer en in zwembad de Waterlinie. Neem deze ingevulde formulieren mee naar de Meent.