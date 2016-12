Kerstfeest op zorgboerderij Benaja in Buren

BUREN - Zaterdag 17 december hoopt zorgboerderij Benaja in Buren weer een kerstfeest in de stal te vieren. Samen met deelnemers, maar ook voor belangstellenden. Van 16.00 tot 17.15 uur vieren zij de geboorte van Jezus in de stal. Dit met medewerking van evangelist de heer A. van de Sande. De muziek wordt gespeeld door de heer H. Spruijt.

Zorgboerderij Benaja is een kleinschalige zorgboerderij in de plaat Buren. Zij bieden een veilige en zinvolle dagbesteding voor deelnemers met een beperking. Zorgboerderij Benaja is te vinden aan de Erichemsekade 12a in Buren.

Door de week doen ze dit met name voor ouderen. Op de zaterdagen en in de schoolvakanties voor kinderen en jongeren met een beperking.