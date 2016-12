Meteren praat over ruimte voor dorpsbewoners

METEREN - Jong en oud zijn maandagavond 19 december welkom om mee te praten over het thema Ruimte voor dorpsbewoners. Mozaïek en Gemeente Geldermalsen organiseren hier een avond voor in de Meester Aafjes school in Meteren.

Aanleiding voor een gesprek over het thema ruimte voor dorpsbewoners is de vraag van jongeren om een ontmoetingsplek. De avond bestaat uit twee delen:

• Wethouder Niko Wiendels vertelt meer over het thema

• Bewoners gaan met elkaar in gesprek over het onderwerp: in een dialoog

Kenmerk van een dialoog is dat mensen in kleine groepjes aan tafel zitten en met elkaar in gesprek gaan. Bij een dialoog gaan de deelnemers elkaar niet proberen te overtuigen van het eigen gelijk of van een mening. Er is ruimte voor het onderzoeken van aannames en overtuigingen. Een dialoog helpt de deelnemers elkaar en zichzelf beter te begrijpen. Dit gebeurt in vier stappen.

Praktisch

Wil jij meepraten over ruimte voor dorpsbewoners geef je dan op via a.deboer@mozaiekwelzijn.nl. Doe dit voor vrijdag 16 december. Meer informatie via tel. 0344-611566.

De avond is in de Meester Aafjesschool, JHL van Lievense van Herwaardenstraat 2 (ingang Koeriersterslaantje). De avond begint om 19.30 uur. De zaal is open om 19.`15 uur, de avond duurt tot uiterlijk 21.30 uur.