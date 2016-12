Succesvol eerste lustrum Groot Lek en Lingedictee

CULEMBORG - Dinsdag 13 december vond de finale van het vijfde Groot Lek en Lingedictee plaats op de vwo-locatie van Lek en Linge. Aan de finale deden de winnaars mee van de voorronde, waaraan alle vierdeklassers van de school (vmbo'ers, havoërs en vwo'ers) hadden deelgenomen. Ook sloot een aantal docenten, teamleiders en directieleden aan om hun kennis wat betreft de Nederlandse spelling te laten overhoren. In totaal deden dinsdagmiddag ongeveer 60 leerlingen en medewerkers een gooi naar de titel: beste speller van Lek en Linge.

Het dictee bestond uit vier zinnen die werden voorgelezen door de directeur-bestuurder van Lek en Linge de heer Joost van Rijn. Uiteindelijk werden er zes prijzen uitgereikt. Per afdeling was er een winnaar en de best spellende medewerker werd ook overladen met eeuwige roem.

De uitslag is als volgt: vmbo-b – Kayleigh de Noo, vmbo-k – Aleyna Demirci ,vmbo-t – Mats Menges, havo – Malou Collé en Maxime Jongebloed, vwo – Jochem Bodewes en de best spellende medewerker van Lek en Linge was mevrouw Hanneke Wetzeler (docente Nederlands).