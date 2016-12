650 kerstpakketten voor minderbedeelden

CULEMBORG – Het is een traditie geworden dat de kantoorruimte van de Stichting Samen Verder wordt omgetoverd tot expeditieruimte, waar leden van de Raad van Kerken druk doende zijn om kerstpakketten in te pakken voor de minderbedeelden in Culemborg. Ongeveer 650 kerstpakketten moeten ingepakt worden en dat is een heel karwei. Als aan de lopende band worden de dozen ingepakt. Het loopt allemaal gesmeerd deze actie van de Raad van Kerken en de Stichting Samen Verder.