Spinningmarathon voor goede doel bij Family Fit

"Het einde van het jaar is een mooi moment om iets extra's te doen voor een ander", aldus Marian Gunther van Gunther's Family Fit. "Bijna iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die iets extra's kan gebruiken. Bijvoorbeeld geld voor onderzoek bij een ernstige ziekte of hulpmiddelen".

CULEMBORG - Marian besloot haar spinningzaal en instructeurs beschikbaar te stellen voor een spinningmarathon van 27 tot en met 30 december. "Deelnemers aan de marathon slaan twee vliegen in een klap", lacht Marian. "Je fietst je (te veel) gegeten calorieën van de Kerstdagen weg en je geeft geld voor een goed doel".

Een van de goede doelen is Forza4Damian en Energy4All. Al jaren zamelen de ouders van de Culemborgse Damian geld in voor onderzoek naar een medicijn voor de stofwisselingsziekte waaraan hun zoon lijdt. "Feit is", zegt Veerle Heijkoop, moeder van Damian, "dat veel kinderen vroegtijdig aan deze ziekte overlijden. Damian heeft dit jaar zijn 10e verjaardag gevierd. We hebben er een groot feest van gemaakt, want dit hadden we nooit verwacht. Damian heeft al zo veel bevochten en overwonnen. Ik vraag me wel eens af hoeveel zijn lichaam nog kan doorstaan. Of het medicijn voor Damian op tijd komt weet ik niet, maar voor anderen hopelijk wel. Reden dus om door te gaan". Wilt u meespinnen op de Top 2000 en/of Energy4All, Alpe d'HuZes of Koen's Recovery sponsoren, neem dan contact op via info@familyfit.nl.