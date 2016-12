Jaarlijkse Lampjesactie heet dit jaar Fonkel

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland houdt vanaf 7 december weer de jaarlijkse Lampjesactie. Ook het eigen Roparunteam 166 van het ziekenhuis besteedt er zijn sponsorgeld aan. Het is de bedoeling dat kankerpatiënten van het ziekenhuis elektrische fietsen kunnen lenen om makkelijker en meer te gaan bewegen. Ziekenhuis Rivierenland is het eerste ziekenhuis dat dit gaat aanbieden.

TIEL - Dit jaar komt het framewerk van een grote vlinder van de fruitcorsowagen Tiel bij de hoofdingang te staan, waarin tot en met 31 maart lampjes gaan branden. Het is de bedoeling dat publiek lampjes sponsort.

Het is de bedoeling elektrische fietsen te kopen die worden uitgeleend aan kankerpatiënten die bij ons een oncologische behandeling krijgen. Het ondergaan van chemotherapie gaat vaak gepaard met verminderde fysieke fitheid en spierkracht en toegenomen vermoeidheid. Actief bewegen gedurende de behandeling zorgt voor behoud van fysieke conditie en spierkracht, en vermindert vermoeidheid. Dat geeft een algeheel groter welbevinden aan de patiënt.

Met deze lampjesactie die de toepasselijke naam 'Fonkel' heeft gekregen (fietsen voor oncologische patiënten) hoopt de stichting Vrienden voldoende geld te kunnen ophalen om deze groep patiënten een elektrische fiets, tijdens hun periode van chemotherapie, uit te kunnen lenen. De elektrische fietsen zijn voorzien van een middenmotor met zeer lage trapweerstand, zodat de patiënt makkelijk kan fietsen en toch beweegt.

Met de realisatie van Fonkel zou Ziekenhuis Rivierenland het eerste ziekenhuis in Nederland zijn, dat haar patiënten deze bijzondere mogelijkheid biedt. Hiervoor worden 15 elektrische aangeschaft. Naast aanschaf, zijn het thuis bezorgen en ophalen bij de patiënt, onderhoud en verzekering van de fietsen behoorlijke kostenposten. Er is dus veel geld nodig. Tal van bedrijven hebben al sponsoring toegezegd.