Vanaf 2017 filedetectiesysteem op de A15

REGIO - Over een half jaar komt er een filedetectiesysteem op de A15 op het grondgebied van Neder-Betuwe en elders in de regio. Na enkele brandbrieven van burgemeester Veerhoek en overleg met Rijkswaterstaat, heeft ir. C. Stoffer, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat, aan burgemeester Kees Veerhoek van Neder-Betuwe het heuglijk nieuws medegedeeld. Daarmee zijn de inspanningen van de burgemeester beloond.

Concreet vroeg burgemeester Veerhoek vanuit zijn verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid in zijn brieven al vanaf eind maart 2016 met klem om filedetectie, omdat er op het Neder-Betuws grondgebied regelmatig sprake is van onverwachte filevorming. Dit veroorzaakt ongevallen, waarvan helaas ook met dodelijk afloop.

De reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu begin juni was voor de gemeente Neder-Betuwe niet geruststellend omdat het nog een aantal jaren zou kunnen duren voor er maatregelen genomen zouden worden. Daarom stuurde burgemeester Veerhoek begin juli 2016 een tweede brief, waarin hij nogmaals een dringende oproep deed om de filedetectie eerder te realiseren. Naar aanleiding van de tweede brief ging de heer Stoffer begin september met de burgemeester in overleg. De heer Stoffer zou onderzoeken of de filedetectie op de A15 er eerder kon komen. En dat is dus het geval.