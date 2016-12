Wandelfittrainingen Astylos in januari van start

TIEL - Voor iedereen die in 2017 meer wil gaan bewegen en lekker wil gaan wandelen, start Astylos vanaf maandag 9 januari met Wandelfittrainingen. Wandelfit biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te gaan wandelen. Wandelliefhebbers kunnen Wandelfit gebruiken als opbouw voor de Bloesemtocht of zelfs de Vierdaagse. Wandelfit is een initiatief van sportbond KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. De cursus bestaat uit 12 trainingen op maandag en woensdag van 19.30 tot 21.00 uur vanaf clubgebouw Astylos, naast sporthal Westroijen. Kosten zijn 30 euro. Opgeven via info@astylos.nl