MAURIK - De Christelijke Basisschool de Hoeksteen in de kerk in Maurik was op woensdagavond 21 december. Eerst hadden de groepen 1 tot en met 4 hun viering en daarna de groepen 5 tot en met 8. De kinderen hadden druk geoefend voor het kerstspel Tussen de vieringen in kon met op het plein een lekker kopje koffie, thee of chocolademelk drinken. De opbrengst hiervan gaat naar Make a Wish.